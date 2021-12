Kenya: rilevati nuovi casi di variante Omicron, tasso di positività risale dopo mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petizione era stata presentata dall'imprenditore Enock Aura, per il quale la direttiva è "incostituzionale e discriminatoria". Il provvedimento era stato annunciato a novembre scorso dal ministro della Sanità Mutahi Kagwe, per il quale il documento mirava a convincere più keniani a vaccinarsi, in linea con gli obiettivi del governo di Nairobi, che prevedono di somministrare le dosi a 10 milioni di keniani entro fine anno. Attualmente, tuttavia, solo 8,1 milioni di persone hanno ricevuto un vaccino contro il Covid-19 e più di 3 milioni due dosi. (Res)