Moldova: Ue concede finanziamento da 60 milioni di euro per superare crisi energetica

- E' stato firmato oggi a Bruxelles un accordo per lo stanziamento di 60 milioni di euro dall'Unione europea alla Moldova al fine di superare la crisi energetica. La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha annunciato in una dichiarazione di aver avuto un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con la quale ha discusso dell'attuale situazione nel Paese e delle riforme avviate dal governo di Chisinau. "Abbiamo detto che i nostri obiettivi rimangano invariati e mirano a migliorare la vita dei nostri cittadini. Abbiamo ringraziato l'Ue per il sostegno durante tutto l'anno, compreso il piano di ripresa economica da 600 milioni di euro, per aver contribuito a combattere la pandemia di Covid-19 ed a gestire la recente crisi energetica. Abbiamo anche discusso della cooperazione tra l'Ue e la Moldova nel 2022", ha affermato Sandu. (segue) (Moc)