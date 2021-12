Moldova: Ue concede finanziamento da 60 milioni di euro per superare crisi energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il vice primo ministro moldavo Nicu Popescu e il commissario europeo per il vicinato e l'allargamento Oliver Varhelyi hanno parecipato alla firma dell'accordo di finanziamento sul "Contratto per il consolidamento dello Stato e la resilienza per la Moldova". L'accordo apre la strada ai 60 milioni di euro offerti alla Moldova dalla Commissione europea come aiuto nel mezzo della crisi energetica. L'assistenza non è rimborsabile e entrerà nel bilancio dello Stato entro la fine di quest'anno. "Il sostegno dell'Ue ci aiuterà a ridurre i costi di riscaldamento per le persone a basso reddito e a rafforzare la sicurezza energetica. È un altro gesto di solidarietà da parte dell'Ue nei confronti dei cittadini della Moldova, di cui siamo grati", ha dichiarato la presidente Sandu. (Moc)