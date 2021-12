Omicidio Cerciello Rega: ergastolo ai due americani, 10 febbraio prima udienza in Corte d'appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata fissata per il prossimo 10 febbraio la data della prima udienza dinnanzi la corte d’appello a Roma per l’omicidio del vice Brigadiere Mario Cerciello Rega. Il secondo grado è stato affidato alla prima Corte d’assise d’appello presieduta dal Giudice Andrea Calabria con al latere il consigliere Silverio Tafuro. A ricorrere in appello sono stati i collegi difensivi dei due imputati, Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, entrambi 19enni, statunitensi, entrambi condannati all’ergastolo dalla prima corte d’assise del tribunale di Roma nella sentenza letta il 6 maggio scorso a seguito di 13 ore di camera di consiglio nell’aula bunker di Rebibbia. (segue) (Rer)