Omicidio Cerciello Rega: ergastolo ai due americani, 10 febbraio prima udienza in Corte d'appello (2)

- Mario Cerciello Rega è stato ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio nel quartiere Prati a Roma a seguito di una colluttazione, nella quale è stato coinvolto anche il suo collega Andrea Varriale, con i due statunitensi Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder che, dopo aver cercato di comprare droga, a Trastevere, tramite un mediatore, Sergio Brugiatelli, gli hanno rubato la borsa dopo aver scoperto di essere stati truffati. All'appuntamento per la restituzione dello zaino di Brugiatelli, in via Pietro Cossa, si sono presentati appunto i due militari, Cerciello Rega e Varriale. Lì Elder ha accoltellato per 11 volte il vicebrigadiere dei carabinieri, uccidendolo, mentre Natale si è scontrato con il collega Varriale. (segue) (Rer)