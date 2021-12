Omicidio Cerciello Rega: ergastolo ai due americani, 10 febbraio prima udienza in Corte d'appello (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al secondo grado di giudizio non ci sarà Sergio Brugiatelli, morto per cause naturali a settembre. Le difese degli imputati tenteranno di dimostrare eventuali inadeguatezze della pena inflitta ai loro assistiti. Lo farà certamente l’avvocato Francesco Petrelli che difende Gabriel Natale Hjorth, che punterà sulla “sussistenza del concorso nel reato di omicidio – ha detto ad "Agenzia Nova" - dato che il mio assistito non solo non ha toccato la vittima, ma non l'ha neanche visto e ha saputo dell’aggressione a Cerciello Rega solo dal racconto parziale di quanto accaduto fattogli dopo i fatti da Elder”. (Rer)