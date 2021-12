Covid: Zingaretti, bene Draghi su proroga stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla proroga dello stato d'emergenza, "il premier Draghi ha fatto bene a richiamare tutti alla responsabilità per non perdere i grandi risultati che abbiamo ottenuto in questi anni, non fermare di nuovo l'Italia e salvare degli esseri umani". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato a margine dell'inaugurazione del cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di zona di Castelverde, a Roma. "Il vaccino, di fronte all'aumento dei contagi, è uno scudo. Muore il 90 per cento in meno dei malati rispetto agli stessi giorni di un anno fa - ha aggiunto il governatore -. Chiaramente questa nuova variante Omicron è molto più contagiosa e aggredisce molto di più, quindi io dico: vaccini, mascherine in luoghi affollati e al chiuso e supereremo anche questa vicenda, ne sono assolutamente convinto", ha concluso il governatore. (Rer)