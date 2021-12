Roma: muore dopo un anno di coma, arrestato per omicidio il presunto aggressore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ morto dopo oltre un anno di agonia e il suo presunto aggressore è stato arrestato per omicidio preterintenzionale. La vittima si chiamava Giancarlo Masala e il 5 ottobre 2020 è stato trovato all’esterno della propria abitazione riverso per terra a Roma. Trasportato immediatamente presso l’ospedale Sandro Pertini è stato ricoverato per una grave emorragia cerebrale che lo ha costretto a rimanere in uno stato comatoso per più di un anno, fino al giorno del decesso avvenuto il 17 ottobre 2021 a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche. Le indagini coordinate dalla procura di Roma e condotte dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro continuano ad indagare ma oggi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio preterintenzionale. Fondamentali per l’emissione del provvedimento sono state le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini che, al momento, non sono ancora chiuse. (Rer)