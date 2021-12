Imprese: Donnet (Generali), su asset management la priorità è la crescita organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel segmento dell’asset management Generali punta alla crescita organica: ogni singola boutique crescerà nel prossimo ciclo strategico, grazie al track record che cresce ogni anno a fronte di un’efficace gestione degli attivi, che contribuirà a sua volta ad attirare terze parti e i relativi asset. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, durante la presentazione della nuova strategia triennale al 2024 alla comunità finanziaria. “Ora stiamo costruendo una adeguata capacità di distribuzione dell’asset management, per far crescere anche gli attivi di terze parti: quindi priorità alla crescita organica, come per il settore assicurativo, con le operazioni di M&A che possono rappresentare uno strumento per accelerare questa crescita e l’acquisizione di competenze”, ha detto. (Rin)