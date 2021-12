Medio Oriente: "Teheran Times", l'Iran è capace di colpire ovunque in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Iran è in grado di colpire qualsiasi località in Israele. E’ questo il messaggio contenuto in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano statale “Teheran Times” intitolato “Soltanto una mossa sbagliata!” e corredato di una cartina con svariati obiettivi nello Stato ebraico. “L’intensificarsi delle minacce militari israeliane contro l’Iran sembra suggerire che il regime sionista abbia dimenticato che l’Iran è capace di colpirli in qualsiasi parte”, si legge nell’articolo, che giunge a pochi giorni dalla visita a Washington del ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz. Quest’ultimo ha affermato di aver incaricato l'esercito israeliano di preparare un possibile attacco contro l'Iran. Durante l’incontro con l’omologo degli Stati Uniti, Lloyd Austin, lo scorso 9 dicembre, Gantz aveva affermato che i colloqui sul nucleare a Vienna non avrebbero prodotto “alcun progresso” e ha informato Washington dei preparativi delle Forze di difesa israeliane (Idf). “Le potenze mondiali non capiscono il gioco a cui gli iraniani stanno giocando”, aveva detto Gantz. "L'Iran rappresenta una minaccia non solo per la nostra sicurezza, ma anche per i nostri valori condivisi", aveva aggiunto il ministro in quella occasione. Il ministro aveva anche aggiunto allora che "il programma nucleare iraniano è solo un modo per consolidare l'egemonia di Teheran". Gantz aveva poi sottolineato: "Siamo fiduciosi che l'amministrazione di Joe Biden impedirà all'Iran di acquisire un'arma nucleare". (segue) (Res)