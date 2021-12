Medio Oriente: "Teheran Times", l'Iran è capace di colpire ovunque in Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, in concomitanza con il riavvio dei negoziati sul nucleare iraniano a Vienna e con il potenziale reintegro degli Usa nel piano d’azione globale congiunto, si sono intensificate le divergenze rispetto al dossier tra Gerusalemme e Washington. Ieri, il capo di stato maggiore delle Forze armate iraniane, generale Mohammad Bagheri, ha spiegato che l’Iran non sottovaluta mai le minacce del nemico. “Le nostre forza non hanno mai sottovalutato la minaccia del nemico e sono preparate alla più piccola delle minacce in campo strategico”, ha affermato Bagheri. L’alto ufficiale iraniano ha poi chiarito che i militari della Repubblica islamica “a livello strategico non intendano colpire nessuno, ma al livello operativo e tattico sono pronti a dare una risposta decisa e a un’offensiva dura contro il nemico”. Secondo quanto riferito dai media israeliani di recente, le forze di difesa dello Stato di Israele starebbero organizzando un'esercitazione su larga scala sul Mediterraneo che si terrà in primavera e che avrà l’obiettivo di simulare un attacco aereo contro l’Iran. Le manovre dovrebbero avvenire in cooperazione con gli Stati Uniti. L’emittente pubblica israeliana “Kan”, citando fonti delle Forze di difesa israeliane, ha affermato che l'esercitazione sarà una delle più grandi mai tenute dall'Aeronautica militare israeliana e includerà decine di velivoli, tra cui F-15, F -35, F-16, aerei spia Gulfstream G550 e jet di rifornimento. (Res)