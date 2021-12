Sanità: Gemelli, long Covid dei bambini una minaccia da combattere con il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bambini non si ammalano di Covid-19, quindi per loro il virus non rappresenta un pericolo". È una delle fake news che circolano con più insistenza e che si va "irrobustendo" di giorno in giorno, quasi a screditare e contrastare le vaccinazioni nella fascia d’età pediatrica. "Purtroppo le cose non stanno esattamente così e i pediatri, che di Covid-19 tra bimbi e adolescenti ne vedono tutti i giorni, consigliano di fare assolutamente il vaccino. Anche perché c’è una preoccupazione ulteriore che inquieta, e non poco, gli addetti ai lavori. La minaccia del long Covid e delle sue conseguenze a lungo termine, al momento imperscrutabili, tra i giovanissimi di oggi e futuri adulti di domani; insomma il rischio di un effetto ‘legacy’ di ben altra portata per gli anni a venire". E' quanto si legge in una nota della task force dei pediatri del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e Università Cattolica, campus di Roma (segue) (Com)