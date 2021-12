Sanità: Gemelli, long Covid dei bambini una minaccia da combattere con il vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sul carico imposto dal Sars-Cov-2 alla popolazione pediatrica sono ancora limitati, visto l’alto tasso di casi paucisintomatici o asintomatici in questa popolazione; e sono ancora pochissimi inoltre gli studi sul long Covid in età pediatrica. Per quanto riguarda la prevalenza del Covid-19 nella popolazione pediatrica, una ricerca, pubblicata qualche mese fa dall’Università di Trieste in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità indicava una siero-prevalenza (cioè la presenza di anticorpi IgG nel sangue) del 9,5 per cento in una coorte pediatrica del Friuli Venezia Giulia, studiata nel gennaio 2021, quindi nella seconda ondata; un dato in netta crescita rispetto alla prevalenza dell’1 per cento registrata alla fine della prima ondata dall’Istat (luglio 2020)". (segue) (Com)