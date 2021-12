Sanità: Gemelli, long Covid dei bambini una minaccia da combattere con il vaccino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 41,8 per cento dei positivi si è ripreso completamente dal Covid-19, ma il 35,7 per cento mostrava persistenza di uno-due sintomi e il 22,5 per cento di 3 o più sintomi. Tra i sintomi di long Covid più frequenti, l’insonnia (18,6 per cento), la persistenza di sintomi respiratori (compresi dolore e senso di costrizione toracica) nel 14,7 per cento, la congestione nasale (12,4 per cento), la fatigue (10,8 per cento), dolori muscolari (10,1 per cento) e alle articolazioni (6,9 per cento) e difficoltà di concentrazione (10,1 per cento). Questi sintomi sono risultati particolarmente frequenti tra i piccoli valutati a distanza di due mesi dalla diagnosi iniziale di Covid-19. In conclusione, oltre metà dei bambini studiati in questa survey presentava almeno un sintomo di long Covid a distanza di due mesi dall’infezione; e si tratta di sintomi e di durata coerenti con quanto osservato nel long Covid degli adulti. Un dato importante e inaspettato è che anche i bambini che avevano avuto una forma asintomatica di Covid-19 possono sviluppare sintomi cronici persistenti. (segue) (Com)