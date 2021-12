Sanità: Gemelli, long Covid dei bambini una minaccia da combattere con il vaccino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo studio – commenta il professor Piero Valentini, responsabile Uosd Malattie infettive pediatriche del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs e ricercatore di Pediatria all’Università Cattolica, campus di Roma - accende i riflettori su una popolazione discretamente sottovalutata durante la pandemia e che dovrebbe indurre a una profonda riflessione, anche in merito alla decisione di vaccinare i bambini piccoli e piccolissimi”. Finora l’unico carico imposto dalla pandemia sui giovanissimi era stato quello sulla salute mentale. “L’infanzia è un periodo fondamentale e delicato nella vita di una persona – commenta il dottor Buonsenso – critico per lo sviluppo e l’acquisizione di competenze sociali, comportamentali ed educative. E le misure restrittive messe in atto per contrastare la pandemia hanno avuto un impatto negativo significato sulla salute mentale dei più piccoli. La prova che il long Covid possa avere un impatto a lungo termine anche sulla salute dei bambini inoltre, compresi quelli che hanno avuto infezioni pauci o asintomatiche, deve rappresentare una call to action per tutti i pediatri, gli esperti di salute mentale e i decisori politici perché pongano in essere tutte le misure volte a ridurre l’impatto della pandemia sulla salute dei bambini”. (segue) (Com)