Sanità: Gemelli, long Covid dei bambini una minaccia da combattere con il vaccino (7)

- L’unico modo per proteggere i più piccoli da Covid-19 è dunque la vaccinazione, sia quella in gravidanza, che quella in età pediatrica, appena estesa alla fascia (5-11 anni). Ed è un controsenso rifiutare questo strumento salvavita in un momento in cui nel mondo si assiste anzi a una levata di scudi contro l’apartheid vaccinale, in cui tutti si battono cioè per l’equità vaccinale, per offrire questo prezioso strumento anche ai Paesi in via di sviluppo. Come ha più volte ribadito Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) “Nessuno è al sicuro, finché tutti non saranno al sicuro”. “Dovremmo dunque cominciare a dare noi il buon esempio – conclude il professor Giuseppe Zampino, Direttore Uoc di Pediatria della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, associato di Pediatria all’Università Cattolica, campus di Roma - che abbiamo la fortuna di essere nati in un Paese tra quelli ‘privilegiati’. E a ringraziare per avere a disposizione gratuitamente questo eccezionale strumento di vita che è il vaccino”. (Com)