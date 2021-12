Difesa: Rizzo (M5s), congratulazioni a generale Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Congratulazioni vivissime al generale Francesco Paolo Figliuolo per il suo nuovo incarico. La guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi), aiuterà ancora di più il Commissario straordinario per la lotta al Covid nel suo delicato lavoro. Il generale Figliuolo e più in generale le Forze armate e la Protezione civile, stanno svolgendo una straordinaria opera di supporto al sistema sanitario nazionale nel fronteggiare la pandemia. La dedizione, la serietà e l'umanità del suo impegno fanno del generale Figliuolo una figura molto apprezzata dalla cittadinanza, un volto familiare che, in un periodo così complesso, contribuisce ad avvicinare i cittadini alle istituzioni". Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione difesa della Camera. (Com)