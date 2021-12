Spagna: Erc annuncia accordo con governo su legge audiovisivo per via libera a bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra repubblicana di Catalogna ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con il governo spagnolo in merito alla futura legge audiovisiva che faciliterà l'approvazione della legge di bilancio 2022 al Senato dopo il via libera già ottenuto al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). Il governo ed Erc avevano raggiunto un pre-accordo sulle quote e le percentuali per le lingue co-ufficiali nella legge sull'audiovisivo, ma tutto è saltato quando l'esecutivo ha ammesso di non poter applicare questi requisiti (il 6 per cento dei contenuti) alle piattaforme con sede all'estero, come Hbo o Netflix. Il partito indipendentista catalano aveva minacciato di non sostenere al Senato il bilancio aprendo una nuova fase di negoziati. Nell'accordo, secondo fonti parlamentari consultate dal quotidiano "Cinco Dias", sono previste sovvenzioni e incentivi per le piattaforme audiovisive con l'obiettivo di promuovere la lingua catalana. (Spm)