Kosovo-Nord Macedonia: presidente Pendarovski in visita a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione macedone oggi in visita in Kosovo, guidata dal presidente Stevo Pendarovski, è stata ricevuta dal primo ministro kosovaro, Albin Kurti. Il vicepremier della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, ha comunicato tramite Twitter l'avvenuto incontro, sottolineando l'importanza dei rapporti bilaterali tra Skopje e Pristina concretizzatasi nella prima riunione intergovernativa dei mesi scorsi quando sono stati firmati 11 accordi bilaterali. "Il Kosovo è tra i più importanti partner commerciali della Macedonia del Nord", ha dichiarato Osmani. La delegazione macedone è stata ricevuta anche dal presidente del Parlamento kosovaro, Glauk Konjufca e dalla presidente Vjosa Osmani. Questa visita, secondo il vicepremier macedone, conferma gli ottimi rapporti e la cooperazione ravvicinata tra Kosovo e Macedonia del Nord. "Rimaniamo impegnati per il nostro comune futuro euro-atlantico", ha affermato il vicepremier macedone.(Alt)