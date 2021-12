Tlc: Tutela, Vodafone offre la migliore esperienza mobile complessiva in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone è l'operatore che offre la miglior esperienza mobile complessiva in Italia secondo il report "State of mobile experience" di Tutela, società indipendente di dati crowdsourcing che misura e analizza l'esperienza degli utenti sulle reti mobili. Vodafone, si legge in una nota, è risultata vincitrice nelle categorie "Excellent consistent quality", "Core consistent quality", "Coverage score" e "Video experience". Stando al rapporto, nella prima categoria Vodafone si piazza al primo posto con una percentuale del 2,6 per cento superiore alla seconda classificata. Analogo il posizionamento di Vodafone nella seconda categoria, dove la società ha mancato di poco il raggiungimento della soglia del 90 per cento con una core consistent quality pari all’89,4 per cento, alla pari con Iliad. Secondo Tutela, Vodafone è anche l’operatore con la migliore copertura 4G/5G, con un punteggio di 560 su 1000, e con la migliore esperienza degli utenti per lo streaming video. (Com)