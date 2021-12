Imprese: Enel e Symbola presentano cento storie di economia circolare Made in Italy, al centro qualità e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e da Francesco Starace, direttore generale e amministratore delegato Enel, “100 Italian Circular Economy Stories di Fondazione Symbola ed Enel. Il documento fornisce una ricostruzione e una descrizione di 100 casi di economia circolare rintracciati sul territorio nazionale, ritenuti particolarmente significativi in termini di solidità delle soluzioni adottate e originalità delle stesse. Queste 100 storie – si legge in una nota di Enel - pur rappresentando solo una piccola parte dei numerosi esempi virtuosi di economia circolare che il nostro Paese vanta, contribuiscono non soltanto a definire il perimetro entro il quale l’Italia si sta muovendo, ma anche a mettere in luce le potenzialità di sviluppo dell’economia circolare, ad ogni suo livello, offrendo a tutti spunti di riflessione grazie ai quali potranno, magari, nascere nuove storie e nuove occasioni di crescita. L’Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti pari al 79,4 per cento con una incidenza più che doppia rispetto alla media UE (49 per cento) e ben superiore a tutti gli altri grandi Paesi europei (la Francia è al 66 per cento, la Germania al 69 per cento). Rifiuti avviati a riciclo (117 milioni di tonnellate), che trovano impiego come materiale nell’edilizia/infrastrutture (50 per cento pari a 59 milioni di tonnellate) e nell’industria manifatturiera (33 per cento pari a 39 milioni di tonnellate). (segue) (Com)