Romania: Covid, confermati altri tre casi di variante Omicron

- Altri tre casi di variante Omicron del coronavirus sono stati confermati oggi in Romania. Lo ha annunciato il ministero della Salute in un comunicato. "Si tratta di tre donne. La prima si è recata nel Regno Unito, la seconda è un contatto diretto di persone che sono state nel Regno Unito, mentre la terza non ha viaggiato di recente e non è stata in contatto diretto con una persona contagiata. Le persone sono vaccinate contro il Covid e stanno bene", afferma il ministero. Finora in Romania sono stati confermati 11 casi di variante Omicron del virus. (Rob)