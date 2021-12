Cina-Russia: Xi, nostri Paesi "pilastri del vero multilateralismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia "sono divenute i pilastri del vero multilateralismo e della tutela di equità e giustizia a livello internazionale". È quanto dichiarato dal presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un colloquio in videoconferenza tenuto oggi con l'omologo russo, Vladimir Putin. La Russia "ha sostenuto fermamente la Cina nella difesa dei suoi interessi fondamentali e si è opposta a qualsiasi tentativo di divisione", ha detto Xi, esprimendo ampia gratitudine per il sostegno di Mosca. Pechino, ha proseguito, intende quindi investire nello sviluppo "duraturo e di qualità" del partenariato. Xi ha inoltre manifestato soddisfazione per i risultati raggiunti dagli scambi bilaterali, "che per la prima volta hanno superato la soglia dei 100 miliardi di dollari nei primi tre trimestri e che potrebbero raggiungere nuovi massimi nel corso dell'anno". I due Paesi hanno quindi "dimostrato attivamente la loro responsabilità di grandi potenze, unendo la comunità internazionale nel contrasto dell'epidemia di Covid-19 ed esponendo il corretto significato di democrazia e diritti umani", ha infine aggiunto. (Cip)