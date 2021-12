Roma: Gualtieri, da giunta ok a progetti per bando efficientamento energetico 1.500 case Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La giunta capitolina ieri ha approvato "i progetti per partecipare al bando per l'efficientamento energetico di 1.500 appartamenti Erp, con le risorse regionali e anche quelle del Pnrr". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interpellato a margine dell'inaugurazione del cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione del piano di zona di Castelverde. (Rer)