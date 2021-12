Italiani all’estero: Gelmini, aumentati negli ultimi anni, serve quadro organico politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se nel 2006 gli italiani regolarmente iscritti all’anagrafe italiana all’estero erano 3 milioni e 100, nel 2020 hanno superato i 5 milioni e mezzo. Negli ultimi anni vi è stato un aumento dell’emigrazione del 76 per cento, con un incremento pari a quello registrato nel dopoguerra. Lo ha detto il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo all’assemblea plenaria della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e il Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie) convocata dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. Per questo, ha chiarito, si è sentita “l’esigenza di riunirsi al tavolo per delineare un nuovo quadro organico di politiche” per gli italiani all’estero e per le comunità italiane nel mondo. (Rin)