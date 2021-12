Vaticano: Papa, pandemia ha aggravato divario educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Divario educativo e cultura dell'inclusione sono al centro della riflessione di Papa Francesco. "La pandemia ha purtroppo aggravato il divario educativo per milioni di bambini e adolescenti esclusi da ogni attività formativa", ha detto il Pontefice durante l'udienza con i promotori, gli organizzatori e gli artisti del concerto di Natale in Vaticano, promosso dalla Congregazione per l'Educazione cattolica, e il cui ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e della Fondazione Salesiana Missioni Don Bosco. "Ci sono altre "pandemie - prosegue Bergoglio - che impediscono il diffondersi della cultura del dialogo e dell'inclusione. La luce del Natale ci fa riscoprire il senso della fratellanza e ci spinge alla solidarietà con chi è nel bisogno". Infine, l'appello: "Investire nell'educazione significa far scoprire e apprezzare i valori più importanti e aiutare i ragazzi e i giovani ad avere il coraggio di guardare con speranza al loro futuro - conclude il Papa -. Nell'educazione abita il seme della speranza: speranza di pace e di giustizia, speranza di bellezza, di bontà; speranza di armonia sociale". (Civ)