Turchia-Usa: inviato speciale Washington, "con Ankara priorità condivisa stabilità Corno d’Africa"

24 luglio 2021

- La priorità condivisa da Stati Uniti e Turchia nel contesto africano è la stabilità e la prosperità del Corno d’Africa. Lo ha detto Jeffrey Feltman, l’inviato speciale di Washington nel Corno d’Africa, a margine di un incontro con il viceministro degli Esteri della Turchia, Sedat Onal, in cui si è discusso dell’attuale situazione del conflitto in Etiopia. "Abbiamo lo scopo comune di incoraggiare la stabilità della regione (Corno d’Africa) e continuiamo a lavorare in accordo con quanto stabilito dal presidente Joe Biden e l'omologo Recep Tayyip Erdogan, enfatizzando l’impossibilità di risolvere il conflitto con le armi", ha detto Feltman. Attualmente, il conflitto tra il governo federale d’Etiopia e la provincia ribelle del Tigrè sembra lontano da una conclusione. Al momento, l’autorità centrale di Addis Abeba ha lanciato un’offensiva nel tentativo di conquistare terreno ai danni dei ribelli del Fronte di liberazione del Tigrè, da diverse settimane vicino alla capitale etiope.(Tua)