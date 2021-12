Regno Unito: inflazione aumentata al 5,1 per cento a novembre, massimo da settembre 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito è aumentata a novembre scorso al 5,1 per cento su base annua dal 4,2 per cento di ottobre, toccando il massimo dal settembre del 2011. È quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Grant Fitzner, capo economista dell'Ons, ha affermato che i prezzi sono stati spinti al rialzo dal rincaro di carburanti, energia e auto usate negli ultiimi mesi. (Rel)