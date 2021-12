© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non abbiamo fissato soglie che ci farebbero essere soddisfatti: speriamo che il maggior numero di famiglie aderisca alla campagna vaccinale e colga questa opportunità per proteggere la salute dei bambini”. Lo ha chiarito il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, nel corso della conferenza di presentazione dell’avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica. (Rin)