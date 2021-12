Germania: Scholz, governo sarà esecutivo di progresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo federale sarà un esecutivo di “progresso”, che apporterà alla Germania profondi cambiamenti. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel discorso che ha tenuto oggi al Bundestag per presentare il programma del suo esecutivo. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha promesso un governo di progresso sociale, culturale e soprattutto tecnico. Soltanto con l'esecutivo formato da SpD, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), ha evidenziato il cancelliere, la Germania può diventare climaticamente neutra e tenere il passo con la concorrenza globale. Per Scholz, La “forza del progresso” è particolarmente evidente nel contrasto al Covid-19. Il vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech, prodotto con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer, ha infatti salvato la vita a milioni di persone in tutto il mondo. Al riguardo, Scholz ha osservato c0me questo preparato sia “la migliore prova che il progresso intelligente, l'innovazione intelligente e la modernizzazione intelligente rendono il mondo un posto migliore”. (segue) (Geb)