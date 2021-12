Germania: Scholz, governo sarà esecutivo di progresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla lotta al cambiamento climatico, il cancelliere ha sottolineato le profonde innovazioni che attendono la Germania. In particolare, Scholz ha affermato che, in vista del raggiungimento della neutralità climatica da parte del Paese nel 2035, “ora abbiamo 23 anni davanti a noi in cui dobbiamo uscire e usciremo dai combustibili fossili”, Ciò significa “la più grande trasformazione” dell'industria e dell'economia tedesca negli ultimi 100 anni. In tale prospettiva, la transizione nei trasporti diventerà un “pilastro centrale” per la politica in materia di clima del governo federale. “Nei prossimi anni, faremo in modo che la mobilità diventi più facile, più confortevole e più rispettosa del clima e che rimanga alla portata di tutti”, ha dichiarato Scholz.L'esponente della SpD ha quindi posto l'accento sull'espansione del trasporto ferroviario in Germania. Le grandi città del Paese saranno meglio collegate al traffico a lunga percorrenza, ma anche le aree rurali verranno dotate di collegamenti migliori e, se necessario, verranno riattivate le rotte dismesse. Inoltre, Scholz ha prospettato un “patto di espansione e modernizzazione” per un migliore trasporto pubblico locale. Allo stesso tempo, il nuovo Cancelliere ha osservato “A molte persone piace guidare e dovrebbe rimanere così”. A ogni modo, il nuovo esecutivo federale mira a immettere sulle strade della Germania 15 milioni di auto elettriche entro il 2030. (Geb)