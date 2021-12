Sindacati: Giancarlo Cosentino confermato segretario generale Cisl Fp Roma Capitale Rieti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarlo Cosentino, 61 anni, è segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti dal 12 dicembre 2018. Sposato e padre di due figlie è laureato in Scienze della Pubblica amministrazione, con laurea magistrale in Scienze politiche, e dipendente del Comune di Roma Capitale. Nell'amministrazione capitolina, l'ente pubblico più grande del Paese, ha mosso i primi passi nel sindacato, a partire dagli anni '90. Già segretario regionale della Cisl Fp Lazio, dal 2006, per 12 anni, è stato coordinatore della Rsu di Roma Capitale. È stato eletto segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Rieti al Congresso straordinario del 2018. È inoltre responsabile del Dipartimento Funzioni locali della Cisl Fp Nazionale e Coordinatore nazionale Cisl Fp della Polizia Locale. (Com)