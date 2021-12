Covid: Draghi, tenere alta la guardia contro pandemia e sguardo sui più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo mantenere alta la "guardia contro la pandemia." Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della replica alle comunicazioni sul Consiglio europeo di dicembre alla Camera dei deputati. "L'atteggiamento che ci caratterizza in questo momento è che siamo contenti di come è andato quest'anno", ha aggiunto. Draghi ha ricordato come quella odierna sia "un'epoca di traumi come non vedevamo da tanto tempo". "C'è da un lato la pandemia che continua e la transizione energetica dall'altro", ha continuato il capo del governo assicurando che "il principio a cui tengo molto è che dobbiamo tenere uno sguardo sui più deboli". (Res)