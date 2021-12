Ue: Eurostat, tasso posti lavoro vacanti a 2,6 per cento in terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di posti di lavoro vacanti nell'area euro, nel terzo trimestre del 2021, è stato del 2,6 per cento, rispetto al 2,3 per cento del trimestre precedente e all'1,7 per cento nel terzo trimestre del 2020. Questi i dati pubblicati da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Il tasso di posti di lavoro vacanti nell'Ue è stato del 2,4 per cento nel terzo trimestre del 2021, rispetto al 2,2 per cento nel trimestre precedente e all'1,7 per cento nel terzo trimestre del 2020. Rispetto al terzo trimestre del 2019, prima dell'epidemia di Covid-19, i tassi di posti di lavoro vacanti sono aumentati di 0,4 punti percentuali nell'area euro e di 0,3 punti percentuali nell'Ue. (segue) (Beb)