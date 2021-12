India: Modi ricorda Patel nell’anniversario di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricordato oggi Sardar Vallabhbhai Patel, nel 71mo anniversario di morte. “L’India gli sarà sempre grata per il suo monumentale servizio, per le sue capacità amministrative e per gli instancabili sforzi per unire la nostra nazione”, ha scritto il premier su Twitter. Vallabhbhai Patel (1875-1950), noto come Sardar, “capo” in hindi e urdu, svolse un ruolo guida nel movimento per l’indipendenza e l’unificazione e fu tra i padri fondatori della Repubblica. Originario del Gujarat, avvocato, organizzò la protesta dei contadini ispirandosi alla lotta non violenta del Mahatma Gandhi; fu un dirigente del Congresso nazionale indiano (Inc) e il primo ministro dell’Interno del Paese. In suo onore sotto il governo Modi il 31 ottobre nel Gujarat, a Kevadiya nel distretto di Narmada, sull’isoletta Sadhu Bet vicino alla diga di Sardar Sarovar, è stata inaugurata una colossale statua, chiamata Statua dell’Unità. Con i suoi 182 metri, la scultura è la più alta del mondo. Ai suoi piedi si trova un museo; all’altezza di 153 metri una galleria panoramica in grado di accogliere 200 visitatori alla volta. (Inn)