Vaccino: Locatelli (Css), nessun segnale di rischio per bambini, anche a lungo termine

- Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha ribadito questa mattina che “le evidenze dell’impiego nella ‘vita vera’ del vaccino in età pediatrica, in Paesi che hanno già vaccinato un numero considerevole di bambini, non mostrano alcun segnale di allerta per quel che riguarda il profilo di sicurezza” del vaccino in età pediatrica. Lo ha affermato nel corso della conferenza di presentazione dell’avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica. “Ad oggi, per nessuna vaccinazione, abbiamo evidenze di effetti indesiderati anche a lungo termine”, ha poi aggiunto. (Rin)