Cultura: al via Visea a musei capitolini, progetto che racconta arte di dipingere a affresco (2)

Gli affreschi, commissionati dalla Magistratura Capitolina e realizzati tra il 1587 e il 1594, raffigurano alcuni dei più celebri episodi della storia di Roma antica tratti dall'opera di Tito Livio "Ab Urbe Condita" e intesi come exempla virtutis del Popolo Romano. I visitatori potranno navigare all'interno delle scene sulle quattro pareti (la Giustizia di Bruto, Orazio Coclite al ponte Sublicio, Muzio Scevola davanti a Porsenna e la Battaglia presso il lago Regillo) e scoprire la sequenza temporale di esecuzione degli affreschi, ripercorrere le giornate di lavoro successive, i gruppi pittorici realizzati nelle giornate di lavoro, cogliere i metodi tecnici usati dall'artista per passare da un disegno su carta all'intonaco, ma anche i suoi procedimenti nel dipingere e i suoi ripensamenti.