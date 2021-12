Cultura: al via Visea a musei capitolini, progetto che racconta arte di dipingere a affresco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso un'applicazione avanzata su natural user interface, con lo storytelling di tipo multimediale (immagini e testo) che accompagna l'animazione dinamica, si riceveranno approfondimenti testuali sulla tecnica pittorica, sui personaggi principali raffigurati e su come nel tempo la Sala, già nota come Salotto degli Imperatori, si sia arricchita di monumenti, statue e iscrizioni. Alla proposta innovativa dei contenuti, il progetto associa una tecnologia all'avanguardia che tiene conto dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. A differenza dei totem touch-screen, il progetto Visea è infatti installato su un totem che funziona in modalità touch-less, ovvero senza contatto. Si tratta di un software ideato dagli autori del progetto in accordo con la Direzione dei Musei Capitolini che permette di richiamare le informazioni con il solo movimento del dito indice (Air Push). (Com)