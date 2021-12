© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Polonia a novembre ha toccato il 7,8 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). La crescita congiunturale, ovvero rispetto a ottobre, è stata invece dell’1 per cento. Il dato annuo è il più elevato da 21 anni e corregge al rialzo la stima preliminare del Gus, pari al 7,7 per cento. (Vap)