Quirinale: Letta, frammentazione del Parlamento porti a scelta presidente di larga maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Oggi “siamo di fronte ad un Parlamento frammentato, diverso da quelli passati, che vede il gruppo misto come un attore fondamentale e questo ci racconta l’anomalia in cui ci troviamo”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervistato da “Il Sole 24 ore” durante la terza puntata della trasmissione “Verso il Quirinale: la storia dei 12 presidenti. “L’iper frammentazione del Parlamento deve caratterizzare l’elezione del presidente della Repubblica. Questa situazione ci spinge a dover prendere in considerazione un'unica via maestra, nei confronti di una figura eletta a larga maggioranza e non a stretta maggioranza”, ha spiegato. (Rin)