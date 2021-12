Aerospazio: Leonardo tra i protagonisti della prima Giornata nazionale dello spazio domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La corretta informazione di Nova, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- La crescita economica, il benessere dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e il prestigio internazionale del nostro Paese possono tutti beneficiare dal settore spaziale, che vanta tecnologie e servizi all’avanguardia, progettati e sviluppati anche da Leonardo. Per contribuire alla divulgazione dei ritorni economici, sociali e ambientali delle attività spaziali si celebrerà il 16 dicembre la prima Giornata nazionale dello spazio istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e coordinata dall’Agenzia spaziale italiana: un appuntamento importantissimo per Leonardo, che ha previsto nell’occasione diverse iniziative in collaborazione con le aziende del gruppo, la Fondazione Leonardo e il Ctna. Prima fra tutte, si legge in una nota, l’edizione 2021 del T-Tec, il contest di open innovation nel settore spaziale promosso da Leonardo e Telespazio, che quest’anno è stato aperto a giovani di tutto il mondo e sarà premiato a Expo 2020 Dubai. La cerimonia si terrà la mattina del 16 dicembre sul palco del Padiglione Italia, in collegamento streaming con l’Auditorium dell’Asi dove saranno presenti tra gli altri Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, e Giorgio Saccoccia, presidente dell’Asi. (segue) (Com)