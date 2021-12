Aerospazio: Leonardo tra i protagonisti della prima Giornata nazionale dello spazio domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà poi possibile vedere come nascono i satelliti, grazie a Thales Alenia Space (joint venture tra Thales e Leonardo) che apre le porte del suo Centro integrazione satelliti di Roma con una guida d’eccezione, lo youtuber e divulgatore scientifico Adrian Fartade. Adrian pubblicherà sui suoi canali “link4universe” (youtube, twitter, facebook) un video con interviste a manager e ingegneri dell’azienda, con un focus sui siti industriali di Milano, L’Aquila, Roma e Torino e sulle grandi sfide spaziali del futuro. Inoltre, prosegue la nota, Telespazio trasmetterà una puntata speciale dei suoi T-Talk dedicata proprio alla storia e alle sfide del settore, come lo sviluppo dei servizi per contrastare gli space debris, fino ai futuri servizi di comunicazione e navigazione sulla Luna. La puntata avrà ospiti di eccezione quali Luigi Pasquali, Giovanni Caprara, giornalista e docente universitario specializzato in storia dello spazio, e Mauro Canali, consulente di RaiStoria e già professore di Storia contemporanea presso l’Università di Camerino. Nell’ottica della sostenibilità, e-Geos (società di Telespazio e Asi) presenterà il nuovo calendario Love Planet Earth 2022, rendendo omaggio alla pesca artigianale e acquacoltura con un viaggio attraverso spettacolari immagini satellitari di tutto il pianeta. (segue) (Com)