Aerospazio: Leonardo tra i protagonisti della prima Giornata nazionale dello spazio domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse, infine, le iniziative dedicate ai giovani con l’obiettivo di ispirare e divulgare la cultura dello spazio. Fondazione Leonardo ha organizzato per gli studenti una mattinata di formazione nel Museo delle Officine Galileo, oggi parte del sistema museale e archivistico di Leonardo, per scoprire le tecnologie, le storie e le competenze che vertono attorno al settore spaziale. Le Officine Galileo, oggi Leonardo, sono state coinvolte in numerose missioni spaziali riuscendo a conquistare un ruolo di primo piano, a livello nazionale ed europeo e addirittura di leader mondiale. Il Ctna, in collaborazione con Leonardo e La Sapienza e con il patrocinio di Asi, Avio, Inaf, Thales Alenia Space, Telespazio e di alcuni distretti aerospaziali nazionali, ha lanciato le Olimpiadi dello Spazio, un’iniziativa formativa dedicata agli studenti della terza media e delle scuole superiori. La giornata del 16 dicembre è stata scelta per celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre del 1964, che permise all’Italia di rientrare tra i primi Paesi al mondo a superare l’atmosfera terrestre. Da allora l’Italia, anche grazie al ruolo dell’industria con Leonardo, vanta molti primati nello spazio ed è diventata uno dei principali attori sulla scena internazionale. (Com)