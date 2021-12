Moldova: ministro Esteri, processo integrazione Ue irreversibile favorisce rafforzamento dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova è il Paese che ha ottenuto i maggiori benefici nell'ambito del Partenariato orientale a seguito dell'attuazione dell'Accordo di associazione e della zona economica franca: ciò si traduce in posti di lavoro sicuri e ben pagati, nonché in esportazioni verso lo spazio comune europeo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, in un comunicato diramato prima della partecipazione al sesto vertice del Partenariato orientale a Bruxelles. "L'irreversibilità del processo di integrazione europea, obiettivo strategico del nostro Paese, implica anche il rafforzamento del dialogo con l'Unione europea. Utilizzeremo l'opportunità della nostra presenza a Bruxelles per discutere con alti funzionari europei, i leader degli Stati membri dell'Ue e i Paesi partner del Partenariato orientale sul miglioramento della nostra interazione nel campo della politica e della sicurezza, dell'energia e dell'ambiente, della cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni", ha affermato Popescu. (segue) (Rob)