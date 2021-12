Servizio civile: Mattarella, grazie a impegno di numerosissimi giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 1972 ad oggi la rete di enti presso cui svolgere il Servizio civile si è esponenzialmente espansa, così come si sono ampliati i settori e gli ambiti - sempre più aperti alla dimensione internazionale - in cui possono operare i giovani che decidono di intraprendere questo percorso”, ha aggiunto il presidente. “A questo proposito, sono di grande interesse i progetti avviati nel campo del digitale e dell’ambiente che favoriscono lo sviluppo di competenze su due ambiti centrali del Piano nazionale di ripresa e resilienza: quelli della transizione digitale e della green economy. Pertanto, in questa giornata, il mio apprezzamento è rivolto a tutti gli attori istituzionali coinvolti nella messa a punto di questa complessa macchina organizzativa, ma soprattutto ai tanti giovani che, concretizzando lo spirito e la lettera dell’art. 4 della nostra Costituzione, svolgono, con passione e slancio altruistico ‘un’attività che concorre al progresso materiale e spirituale del Paese’, ha concluso. (Com)