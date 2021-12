Migranti: Draghi, promuovere corridoi umanitari da Paesi terzi verso Stati membri dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia pone il tema delle migrazioni con assoluta determinazione. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell’intervento alla Camera dei deputati per le comunicazioni sul Consiglio europeo di dicembre. Il capo del governo ha rilevato il numero elevato di arrivi che ci sono stati in questi mesi. “Da luglio gli sbarchi mensili non sono mai scesi sotto la quota di 6.900, e hanno raggiunto un picco di oltre 10 mila ad agosto. Al 14 dicembre, le persone sbarcate in Italia quest’anno erano 63.062. Nel 2019 sono state 11.097, e nel 2020 sono state 32.919”, ha spiegato. Al tempo stesso, con l’introduzione delle restrizioni pandemiche, “le già sporadiche re-distribuzioni tra Paesi europei dei migranti sbarcati in Italia si sono interrotte”. L’Italia “continuerà a chiedere una gestione condivisa, solidale, umana e sicura. L’Unione europea deve dimostrarsi all’altezza dei propri valori, come l’ha esortata a fare Papa Francesco di recente”, ha proseguito Draghi. (segue) (Res)