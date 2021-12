Migranti: Draghi, promuovere corridoi umanitari da Paesi terzi verso Stati membri dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per difendere le vite e i diritti di chi parte per scappare è essenziale promuovere i corridoi umanitari dai Paesi terzi verso gli Stati membri dell’Ue. Non è sufficiente che sia solo l’Italia ad attuarli: serve un chiaro impegno europeo”, ha evidenziato il premier. “Dobbiamo rafforzare i canali legali di migrazione, perché rappresentano una risorsa, non una minaccia per la nostra società. Allo stesso tempo, serve una gestione condivisa, rapida ed efficace dei rimpatri”, ha detto ancora Draghi. La Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna “devono fornire fondi adeguati per la rotta del Mediterraneo Centrale”, e l’Ue “deve fare di più per negoziare e attuare accordi europei di riammissione e intensificare i rimpatri volontari assistiti”. (Res)