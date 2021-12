Imprese: Donnet (Generali), ben posizionati per opportunità e sfide del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governi e istituzioni di tutta Europa stanno mettendo a punto investimenti senza precedenti per consentire una crescita e una ripresa sostenibili, e in questo contesto Generali può giocare un ruolo vitale grazie alla posizione di leadership in questi mercati. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, presentando oggi la nuova strategia triennale del gruppo al 2024. “Rendimenti di investimenti più bassi necessitano di un approccio caratteristico, e questo sarà possibile grazie al nostro business di asset management: in ogni caso, Generali è ben posizionata per le opportunità e le sfide che ci attendono”, ha detto. (Rin)