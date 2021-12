Pnrr: Pd, emendamento a favore di piattaforma digitale unica per erogazione bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Con l'emendamento promosso dal Partito democratico, appena approvato dalla commissione Bilancio della Camera nell'ambito della conversione in legge del decreto per l'attuazione del piano nazionale di Ripresa e Resilienza, “abbiamo voluto inserire la realizzazione di un sistema digitale realizzato da Pagopa che semplifica l'erogazione e la gestione di programmi di welfare per erogare bonus ed acquistare beni e servizi. Un passo avanti per amministrazioni e cittadini”. Lo affermano le deputate del Partito democratico Enza Bruno Bossio e Marianna Madia. In questi anni “abbiamo visto il proliferare di canali, modalità e strumenti per riconoscere i bonus: una complessità gravosa anche per i controlli da parte delle amministrazioni e dispersiva per le persone. Ogni volta un Comune o un'amministrazione centrale si ritrova costretta a costruire un meccanismo specifico di erogazione e ogni volta le persone sono obbligate a districarsi tra diverse modalità, spesso farraginose, per accedere ad un diritto. Il nostro obiettivo – aggiungono - è mettere a disposizione delle amministrazioni e dei cittadini, attraverso questo nuovo sistema, la possibilità di utilizzare una piattaforma digitale che permetta in modo semplice di attivare, erogare ed accedere a programmi di welfare”. Le pubbliche amministrazioni “potranno così scegliere di ricorrere a tale piattaforma e i cittadini potranno beneficiare dei bonus in modo facile, direttamente al momento dell'acquisto del bene o del servizio per cui è prevista l'agevolazione. Tutto ciò – sottolineano - attraverso un meccanismo volontario di erogazione diretta delle agevolazioni, a fronte del pagamento con strumenti tracciabili. Per questo apprezziamo particolarmente il sostegno che il ministro Colao e il governo tutto hanno voluto dare a questa nostra proposta: la tecnologia e il digitale di cui tanto parliamo sono utili quando aiutano a migliorare la vita delle persone e rendere più efficiente l'azione dello Stato”, concludono le deputate. (Com)