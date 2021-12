Uzbekistan: al via a Tashkent la mostra "La Via della Seta: Arte e artisti contemporanei dall'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Tashkent la mostra d'arte contemporanea "La Via della Seta: Arte e artisti contemporanei dall'Italia", progetto del ministero degli Esteri in collaborazione con l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive (Igav) e la Galleria Nbu di Tashkent, uno dei musei più prestigiosi dell'Uzbekistan. L'esposizione è dedicata alla vitalità che ha caratterizzato le espressioni artistiche italiane nella storia più recente, presentando 38 opere di alto valore, tra cui otto pezzi appartenenti alla Collezione Farnesina esposti a Roma presso il ministero degli Esteri. La mostra ripercorre idealmente le antiche rotte carovaniere della Via della seta, passando per Kiev, Ankara, Tbilisi e Tashkent prima di raggiungere la Cina, in particolare Pechino, Chongqing e Xian nel 2022, unendosi alle celebrazioni dell'Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina. Un viaggio di trentamila chilometri che, come un tempo, congiunge Oriente ed Occidente, condividendo le rispettive eccellenze e sensibilità. Come racconta l'ambasciatore italiano in Uzbekistan, Agostino Pinna, l'esposizione offre un sintetico panorama dell'arte contemporanea italiana dalla fine degli anni Sessanta ai giorni nostri e costituisce la prima mostra di questo genere nella recente storia delle relazioni culturali tra Italia e Uzbekistan. Il suo percorso non poteva non includere questo importante Paese centroasiatico, che fin dall'antichità è sempre stato un crocevia di civiltà. Curatori dell'esposizione sono Angela Tecce (Museo Madre di Napoli) e Alessandro Carrer (Istituto Garuzzo), che hanno riunito le opere di artisti di fama consolidata e giovani esordienti. Lo scopo, sottolinea la dottoressa Tecce, è quello di offrire al pubblico un panorama che desse conto della complessità e diversità delle tendenze più e meno recenti, del passato e del futuro. I lavori presentati si servono di pittura, fotografia, scultura, tessuti, video e diverse installazioni per confrontarsi con i tre temi della mostra: viaggio, incontri e scambi, oltre alla scoperta. (Res)